PRF apreende 400 mil maços de cigarros contrabandeados na PB

Quatrocentos mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos na tarde desta terça-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal, no Sertão do estado.

Segundo a polícia, os cigarros estavam sendo transportados em um caminhão, próximo ao município de Cajazeiras. O motorista do caminhão ainda tentou fugir a pé, mas foi preso.

Segundo a polícia, a carga está avaliada em mais de dois milhões de reais.

*Com informações da TV Paraíba

Inscreva-se no canal do Youtube do Paraibaonline

É muito simples você fazer a sua inscrição: basta acessar o link abaixo, inscrever-se e ATIVAR o sininho.

https://www.youtube.com/user/portalparaibaonline

Siga-nos no instagram: Paraiba_online

Ou no facebook: paraibaonline