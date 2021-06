Previsão do tempo para esta sexta-feira em toda Paraíba

Ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico em direção à costa paraibana, contribuem para a formação de nebulosidade do tipo baixa, favorecendo à ocorrência de chuvas no setor leste da Paraíba, principalmente na faixa litorânea. Nas demais regiões do Estado, o tempo deverá se manter com nebulosidade variável e ocorrência de chuvas localizadas.

*Fonte: Aesa