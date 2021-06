Previsão do tempo para esta quarta-feira em toda Paraíba

Persistem as condições de ventos úmidos se deslocando do Oceano em direção a costa da Paraíba, favorecendo a ocorrência de chuvas localizadas no setor leste do estado. Nas demais regiões, poderão ocorrer chuvas localizadas entre a tarde e a noite, principalmente no Alto Sertão e Sertão.

*Fonte: Aesa