Presidente do Patriota espera desfecho sobre a filiação de Bolsonaro ao partido

O presidente da executiva estadual do Patriotas na Paraíba, deputado estadual Wallber Virgulino disse que só estar à espera da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido para impulsionar o projeto das eleições de 2022 do partido no estado.

O impasse está no comando nacional da legenda entre o presidente Adilson Barroso, que quer a entrada de Bolsonaro e o vice-presidente do Patriota, Ovasco Altimari, quer a filiação, mas impõe limites.

“Eu espero que isso se resolva rápido, que eles cheguem a um consenso para que o presidente se filie com rapidez e a gente consiga fortalecer o partido em todo o Brasil”, avalia.

Segundo o deputado com a chegada do presidente ao Patriotas se terá a possibilidade, inclusive na Paraíba, de eleger um grande número de deputados estaduais, federais, senador e até mesmo de governador.

“Então, estamos torcendo para que isso se resolva rápido. Eu posso fazer muito pouco porque eu sou presidente do Patriotas/Paraíba e essas discussões estão a nível da executiva nacional. Estamos aqui só esperando as diretrizes e as missões que por ventura saiam dessas conversações envolvendo as lideranças nacionais do partido”, ressaltou.