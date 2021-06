Presidente da ALPB confirma candidatura de seu irmão a deputado federal

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, garantiu nesta terça-feira (15) que vai continuar trabalhando e se empenhando para eleger seu irmão, o secretário Estadual de Articulação Política Murilo Galdino, a uma vaga na Câmara Federal.

“Vamos trabalhar para que ele possa representar a Paraíba em Brasília. Quem o conhece sabe de suas qualidades, é um secretário de Estado do governo João Azevêdo e hoje tenho convicção que Murilo será vitorioso em qualquer lugar que for escalado nas próximas eleições. Ele está no Cidadania, que é o partido do governador e vamos estudar qual o melhor caminho”, destacou.

O deputado disse estar surpreso com a desenvoltura de Murilo na pré-candidatura, que vem angariando apoios importantes por todo o Estado.

Murilo Galdino já foi vereador da cidade de Campina Grande entre os anos de 2012 e 2016, e desde o início deste ano ocupa a pasta de Articulação Política do governo João Azevêdo. Ele também preside o Cidadania na cidade de Cabedelo.