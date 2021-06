Prefeitura de João Pessoa inicia pagamento da primeira parcela do 13º salário

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 10 de junho de 2021 às 10:08.

A Prefeitura de João Pessoa inicia o pagamento da primeira parcela do 13º salário nesta quinta-feira (10). A antecipação para o mês de junho foi anunciada pelo prefeito Cícero Lucena no final de maio e acontecerá em dois dias, de acordo com calendário fixado pelas secretarias de Administração (Sead) e Executiva de Finanças.

Neste primeiro dia de pagamentos, recebem os aposentados e pensionistas e, na sexta-feira (11), é a vez dos servidores da ativa.

Com este pagamento, a Prefeitura da Capital contribui com o aquecimento da economia no município neste período de enfrentamento à crise sanitária e econômica provocada pela pandemia do coronavírus.

Desde o início da gestão, em janeiro deste ano, o prefeito Cícero Lucena vem efetuando o pagamento dos salários sempre dentro do mês trabalhado, dando a oportunidade aos servidores de fazerem o planejamento familiar e honrar com seus compromissos no início de cada mês.

