Prefeitura de João Pessoa divulga locais de provas do concurso da área administrativa

O concurso público da área administrativa da Prefeitura de João Pessoa acontece no próximo domingo (13) e os candidatos já podem consultar o local e horário das provas no Cartão de Informação. As provas acontecem pela manhã para os candidatos ao cargo de assistente administrativo e, à tarde, para os cargos de arquiteto e engenheiro.

As informações estão disponíveis no endereço eletrônico da AOCP (www.institutoaocp.org.br), que é a empresa organizadora do concurso.

No horário da manhã, os portões de acesso serão abertos às 7h e fechados impreterivelmente às 8h. O início das provas deve acontecer 15 minutos após o fechamento dos portões e o candidato terá quatro horas para realizar a prova, incluído o tempo de marcação da folha de respostas.

No período da tarde, os portões serão abertos às 13h30 e fechados às 14h30.

É importante imprimir o Cartão de Informação do Candidato para apresentar à comissão organizadora durante a aplicação das provas.

No domingo, o candidato deve comparecer com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o fechamento dos portões, munido de seu documento original de identificação com foto, além do Cartão de Informação do Candidato, e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.