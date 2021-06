Prefeitura de João Pessoa discute quadro de servidores com TCE

O prefeito Cícero Lucena e o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), Fernando Catão se reuniram na manhã desta quinta-feira (10) de forma virtual.

Acompanhados das equipes técnicas dos dois órgãos, eles tiveram uma conversa de acompanhamento da gestão, pontuando principalmente as questões relativas ao quadro de servidores não concursados.

O compromisso com a eficiência na gestão, que tem norteado as ações da administração municipal desde o início do ano, conta também com o auxílio das ferramentas de controle da Corte de Contas.

“A reunião serve para garantir de forma preventiva que estamos agindo no cumprimento da legislação, no caso em particular da política referente aos servidores. Essa ação é fundamental, porque reduz a possibilidade de erro. Além disso, o Tribunal possui uma ferramenta que pode nos ajudar nisso e na qualificação de servidores, o que nos permitirá ter níveis elevados de eficiência na gestão”, declarou o prefeito Cícero Lucena.

Os órgãos firmaram um pacto no sentido de reduzir gradualmente ao longo dos próximos anos o número de servidores não efetivos.

“Realizamos um concurso para 600 pessoas na área da saúde recentemente e a previsão é que tenhamos novas concorrências para contratar mais servidores entre 2022 e 2023, substituindo os não concursados”, explicou o secretário municipal da Administração, Valdo Alves.

Também participaram da reunião o conselheiro Antônio Gomes, relator das contas da administração municipal em 2021, e o secretário executivo das Finanças, Brunno Sitônio.