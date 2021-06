Prefeito de Cajazeiras pede afastamento do cargo para tratar da Covid-19 em João Pessoa

O prefeito José Aldemir (PP), do município de Cajazeiras, localizado na região do Sertão da Paraíba, pediu afastamento do cargo por 15 dias para se tratar da Covid-19.

Aldemir está Internado desde o último sábado (12) na capital paraibana, quando começou a apresentar febre e comprometimento nos pulmões, mas ele se mantém estável, conforme informou a deputada estadual Dra. Paula, mulher do prefeito.

O vice-prefeito Marco Antônio da Silva (MDB) vai responder pela titularidade do cargo até o restabelecimento da saúde do prefeito, que havia anunciado que não precisaria se afastar do cargo, mas Aldemir que também é médico, achou por bem se dedicar integralmente à recuperação da saúde.

A deputada falou nessa segunda-feira (14), sobre o estado de saúde do prefeito e disse que ele não teve febre no dia de ontem e que continua respirando com uma saturação entre 95 e 97 e está com medicação endovenosa.

“Todos os cuidados estão sendo feitos e estamos atentos a qualquer alteração significante. Já temos tudo o que fazer. Dr. Alexandre Araruna (médico que está cuidando de Aldemir) tem usado toda a sua sabedoria como médico enviado por Deus”, destacou a deputada.