Prefeito participa da inauguração de reforma na FAP e comemora conquista para pacientes do SUS

O Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) inaugurou, nesta quarta-feira, 16, o novo pronto atendimento da unidade hospitalar, que foi reformado e ampliado para prestar um melhor atendimento à população. O prefeito Bruno Cunha Lima participou da inauguração do serviço e comemorou a importante conquista para o tratamento de pacientes oncológicos da cidade e de todo o estado da Paraíba.

A nova ala substitui um antigo espaço, onde funcionava o serviço, e tem estrutura para atender nove pacientes simultaneamente, com leitos de observação e estabilização, abastecimento de oxigênio, ar-condicionado, posto de enfermagem, sala de pequenos procedimentos e funciona como ambulatório.

“É um crescimento do hospital da FAP não apenas em quantidade, mas também em qualidade, capacidade de atender e atender bem. Quem procura esta unidade busca excelência em atendimento e a estrutura do SUS aqui consegue ser ainda melhor que a ala particular, que também é fantástica. E isso faz diferença na vida do paciente”, disse o prefeito.

A FAP atende pacientes de quase 150 municípios paraibanos. Somente em 2020 foram mais de 70 mil procedimentos realizados, a maioria pelo Sistema Único de Saúde.

“Aqui, em Campina Grande, temos uma parceria muito importante com a Secretaria Municipal de Saúde, que sempre está aberta para as nossas demandas”, disse o presidente da FAP, Derlópidas Neves.

“A FAP é meu compromisso pessoal, não só de gestão, desde os eventos beneficentes que promovi, a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, a criação do Estatuto do Paciente com Câncer da Paraíba. Vamos continuar com essa aproximação, pelo crescimento dessa instituição”, disse o prefeito.

O secretário municipal de saúde, Filipe Reul, também participou do evento. Os recursos para a construção foram destinados por emenda parlamentar da deputada federal Edna Henrique.