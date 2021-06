Prefeito e ministro entregam Residencial Vista do Verde II em JP

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 18 de junho de 2021 às 13:43.

Mais 192 famílias vão poder morar em um espaço com segurança, dignidade e qualidade de vida.

Elas vão habitar o Residencial Vista do Verde ll, no Bairro das Indústrias, entregue na manhã desta sexta-feira (18) pelo prefeito Cícero Lucena, o vice-prefeito Leo Bezerra e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

“Como prefeito, tenho a oportunidade de viver a rotina da cidade e tudo aquilo que vem pra melhorar a vida das pessoas nos renova. A casa própria é algo fundamental e o desafio que estabelecemos é iniciar a construção de quatro mil unidades ainda este ano. Com a diferença de que nossa política traz a habitação acompanhada de escola, PSF, vaga na creche e trabalho social. É uma obra de engenharia social e que traz esperança de um futuro melhor”, declarou o prefeito Cícero Lucena, que esteve acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena.

O ministro Rogério Marinho destacou a implantação de um programa habitacional que cobre todo o Brasil.

“Esta obra é um símbolo desse trabalho, pois estava paralisada desde 2015, e fizemos um esforço para concluí-la, e fazer a sua entrega é extraordinário. A parceria com a Prefeitura é benéfica e estamos conversando com o prefeito para fazermos novas parcerias para contratarmos novos empreendimentos na cidade ainda este ano”, revelou.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro afirmou que é no lar onde se cultiva a família, que acredita ser a base de tudo.

“Está obra é fruto de uma parceria que vai se ampliar e os gestores podem contar conosco, no Congresso, para contemplar cada vez mais pessoas com moradias”, declarou.

Durante a solenidade foi feita a entrega simbólica de chaves a um grupo de 12 famílias, que representaram todos os moradores do novo condomínio.

Segundo a secretária de Habitação do Município, Socorro Gadelha, a partir da próxima segunda-feira (21), os demais contemplados vão receber suas respectivas chaves, obedecendo a um calendário organizado pela Equipe Técnica e Social da Secretaria de Habitação Municipal.

Leonardo Figueiredo, de 29 anos, foi um dos beneficiados com a casa própria. Ele morava de aluguel com a esposa e dois filhos pequenos, e agora recebe sua casa própria.

“Muda tudo na minha vida por eu ser cadeirante e na minha casa anterior a acessibilidade era muito ruim. Agora está tudo apropriado, adaptado, e eu só tenho a agradecer”, afirmou.

Estrutura – O Residencial Vista do Verde II fica localizado no Bairro das Indústrias, em uma área beneficiada com transporte coletivo, escolas, creches e posto de saúde nas proximidades.

O empreendimento foi construído pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com o Governo Federal, através da Caixa, com um investimento de R$ 18 milhões.

O condomínio conta com 192 apartamentos distribuídos em 12 blocos. Cada unidade tem 44 metros quadrados de área útil com sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço.

O residencial vai abrigar famílias que moravam em condições precárias em áreas de risco, ocupações, comunidades e pessoas inscritas no Programa Habitacional da Prefeitura.

A solenidade de inauguração foi no condomínio e tudo foi programado de acordo com um cronograma de atividades para evitar aglomeração, obedecendo todas as recomendações sanitárias por causa da pandemia.

Ainda estiveram presentes na solenidade o secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, a superintendente de Rede da Caixa, Daniela de Luna e a secretária municipal de Habitação, Socorro Gadelha.