Prefeito de JP quer diálogo com governo para meio-termo sobre decreto no São João

Um novo decreto estadual deve ser anunciado para o período junino na Paraíba. Os decretos com medidas restritivas, principalmente voltados ao comércio, visam conter o avanço da Covid-19 e evitar colapso na rede hospitalar.

Com a aproximação do São João, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), afirmou que vai buscar diálogo com o governo do estado para que as pessoas não fiquem totalmente enclausuradas em casa.

Segundo ele, é preciso achar um meio termo para que as pessoas não busquem o interior e contraiam a doença trazendo para a capital.

– Vamos fazer uma avaliação e conversar com o governo do estado. Entendemos que temos um momento crítico, mas é preciso buscar o meio termo, porque as pessoas não ficam aqui, elas vão para o interior e podem trazer a doença. É preciso que a cidade fique funcionando e as pessoas tenham oportunidade de não ficar aprisionadas em casa – defendeu.