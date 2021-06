Polícia Militar prende suspeitos envolvidos em roubo e furto no Sertão

A Polícia Militar prendeu duas pessoas apontadas por envolvimento em crimes patrimoniais no Sertão do estado. As ações, que levaram à prisão dois homens, aconteceram na manhã desta terça-feira (15), nos municípios de Sousa e Brejo dos Santos.

Em Sousa, policiais do 14º Batalhão recuperaram um carro que havia sido furtado na cidade de Aparecida e localizaram o principal suspeito do crime, um homem de 31 anos de idade, que estava com o veículo. Ele foi reconhecido pela vítima como o autor do delito.

Já em Brejo dos Santos, policiais do 12º Batalhão prenderam um acusado de roubo que estava com um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado na zona rural da cidade e preso.

Nos dois casos, os homens presos foram apresentados nas delegacias.