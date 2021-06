Polícia captura acusado de homicídio na zona norte de João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 17 de junho de 2021 às 18:14.

Mais um foragido da Justiça, que estava sendo procurado pelos crimes de homicídio, roubo, furto e identidade falsa, foi localizado e preso pela Polícia Militar. A ação aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (17), em João Pessoa.

O acusado estava com dois mandados de prisão em aberto expedidos pela 6ª Vara Criminal e pela Vara de Execução Penal. Em um dos mandados, a pena imposta ao acusado era de mais de 13 anos de prisão.

O foragido, que tem 45 anos de idade, foi localizado em uma casa, no bairro dos Novais, zona norte de João Pessoa. Ele foi preso em uma ação dos policiais do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPMotos).

O acusado foi conduzido para a Central de Polícia.