Podcast Sou do Campo: A cultura do aveloz no semiárido

No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo, zootecnista, extensionista rural da Empaer-PB e vice-presidente do Sinavez-PB, Ewerton Bronzeado, deu início a mais uma série de podcasts, dessa vez abordando o tema “Plantas exóticas aclimatadas ao semiárido”.

No podcast da quarta-feira, 17, o extensionista rural falou sobre a cultura do aveloz, uma planta da família botânica das euforbiáceas e que também é conhecida como cega-olho.

Em sua participação, ele trouxe informações científicas e curiosidades sobre a planta. Confira: