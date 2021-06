Podcast Na Cozinha: Aprenda a fazer quibe assado com cebola

No quadro Na Cozinha, do programa Conexão Caturité, na terça-feira, 16, o professor de gastronomia Júlio César Vilar repassou uma receita deliciosa de quibe assado com cebola.

Diferentemente da receita tradicional, o gastrônomo explicou que essa receita inclui a cebola caramelizada e pode também ser congelada em porções.

O programa é líder em audiência no horário do almoço em Campina Grande.

Vai ao ar das 11h às 13h, na Rádio Caturité FM (104.1).

Confira todos os ingredientes e o modo de preparo no podcast: