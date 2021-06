Podcast Minha Aposentadoria: Saiba como fazer a prova de vida sem sair de casa

Você sabia que alguns beneficiários podem realizar a prova de vida do INSS sem sair de casa?

No quadro Minha Aposentadoria, do programa Conexão Caturité, o gerente do Instituto Nacional do Seguro Social, Marcus Vinicius, falou sobre isso e tirou dúvidas dos ouvintes sobre a prova de vida on-line.

Além disso, ele respondeu aos questionamentos dos ouvintes sobre a aposentadoria.

Confira a participação completa: