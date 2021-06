Podcast Hora das Letras: Professor explica sobre as conjunções adversativas

No quadro Hora das Letras, do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues falou sobre as conjunções adversativas, aquelas que indicam oposição e contraste dentro de uma mesma oração.

Em sua participação, o professor citou exemplos e fez uma análise sobre o emprego delas em cada frase.

O programa é líder em audiência no horário do almoço em Campina Grande.

Vai ao ar das 11h às 13h, na Rádio Caturité FM (104.1).

Confira a audioaula: