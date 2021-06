Podcast: Geriatra fala sobre o Junho Violeta e a violência contra a pessoa idosa

Nesta terça-feira, 15, é celebrado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Por isso, a médica geriatra Joana Camila Duarte, do Hospital Universitário Alcides Carneiro, falou sobre o Junho Violeta, que visa promover debates e ações de prevenção contra os diversos tipos de agressões sofridas pela população idosa.

Em sua participação no quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, ela ressaltou que as estatísticas apontam que a violência contra a pessoa idosa aumentou ainda mais no período de pandemia e que essa categoria necessita de mais atenção e cuidados.

Confira a participação completa: