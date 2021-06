Em mais uma participação no quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo da EMPAER Regional de Campina Grande, Antonio Ferreira Filho, especialista em extensão rural para o desenvolvimento sustentável, falou sobre o Terra Brasil, um programa nacional de crédito fundiário.

Ele explicou que o programa oferece condições para que os agricultores, sem acesso à terra ou com pouca terra, possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento de crédito rural e repassou informações e orientações sobre como os agricultores podem participar do programa.

Confira e saiba mais sobre: