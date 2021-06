Podcast: agrônomo orienta sobre a escolha de espécies para o cultivo na aquicultura

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor de agroecologia e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros deu dicas e repassou orientações para os agricultores sobre as características que devem ser analisadas ao se realizar a escolha de espécies para o cultivo na aquicultura.

O programa Conexão Caturité vai ao ar às 11h e é líder de audiência no horário na Rainha da Borborema.

Ouça o podcast completo: