PMJP vai testar passageiros que desembarcarem no Aeroporto Castro Pinto

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai realizar testes para diagnóstico da Covid-19 em todos os passageiros que desembarcarem no Aeroporto Castro Pinto, a partir desta quinta-feira (17). A ação é uma parceria com a Prefeitura de Bayeux e vai aplicar testes rápidos e Swab.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa, Alline Grisi, o objetivo é conter a disseminação do coronavírus na região metropolitana.

“A finalidade é criar uma barreira física para cuidar da população e identificar de forma rápida os possíveis novos casos na cidade”, afirmou.

A diretora explica que o teste Swab, com o uso de instrumento semelhante a um cotonete no nariz, será aplicado para os passageiros que estiverem pelo menos com três dias de sintomas. Já para as pessoas que estiverem sem sintomas serão utilizados os testes rápidos.

A Secretaria de Saúde de João Pessoa está ampliando a oferta dos testes para o diagnóstico no combate à doença. Além de 30 unidades de saúde da família (USF), com a realização dos testes a partir de encaminhamento médico, a Prefeitura também oferece o serviço na Policlínica Municipal de Jaguaribe, de forma espontânea (para quem apresentar sintomas da Covid-19), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

