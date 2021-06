PM prende suspeito de homicídio na zona sul de João Pessoa

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de homicídio e que estava com uma arma de fogo, na zona sul de João Pessoa. A ação da PM aconteceu na tarde dessa quinta-feira (17).

O suspeito foi abordado pelos policiais da Força Regional, que faziam rondas preventivas no bairro Gervásio Maia. De acordo com os policiais, durante a abordagem, foi constatado que o suspeito carregava um revólver calibre 38 na cintura, e também levava consigo cinco trouxas com maconha.

Ainda segundo os policiais da Força Regional, durante verificação do nome do suspeito, foi constatado que ele já responde pelo crime de homicídio.

O homem foi preso, arma, munições e drogas apreendidas, e toda a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes.