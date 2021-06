PGE-PB divulga edital de concurso com 12 vagas para procurador do Estado

A Procuradoria Geral do Estado da Paraíba divulgou, nesta quarta-feira (9), edital do concurso público para o cargo de procurador do Estado. O concurso oferece 12 vagas e a formação de cadastro de reserva. Dessas vagas, 11 são para ampla concorrência e uma vaga para pessoa com deficiência. O edital completo pode ser conferido no Diário Oficial do Estado.

O certame será elaborado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Comissão do Concurso Público, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil – secção Paraíba (OAB-PB).

As inscrições, no valor de R$ 280, serão iniciadas no próximo dia 16, às 10h e seguem até 15 de julho. E devem ser feitas, exclusivamente pela internet, no site da organizadora do concurso, Cebraspe – https://www.cebraspe.org.br .

O concurso será composto por quatro fases: prova objetiva, subjetiva dissertativa, subjetiva prática e avaliação de títulos, sendo as três primeiras de caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o procurador-geral do Estado, Fábio Andrade Medeiros, a prova objetiva e as provas subjetivas, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão realizadas em João Pessoa, como está previsto no edital.

Fábio Andrade também destacou que há 16 requisitos básicos para investidura no cargo de procurador do Estado, também previstos no edital, entre os quais ter a inscrição preliminar no concurso deferida, nos termos do art. 9º da Resolução CSPGE nº 2/2019; ser aprovado no concurso público dentro do número de vagas.

A provável data das provas é o dia 5/9/2021, sendo a prova objetiva aplicada pela manhã e as subjetivas à tarde.