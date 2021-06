Pessoas desaparecidas: pontos de recolhimento de DNA na Paraíba

O governo federal está promovendo nesta semana uma campanha para incentivar a coleta de material biológico de familiares de pessoas desaparecidas, em todos os estados e no Distrito Federal. A ideia é atualizar os dados de pessoas não localizadas e trazer respostas a essas famílias.

A ação é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com as secretarias estaduais de Segurança Pública. Segundo o ministério, cerca de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos, e o exame de DNA é uma ferramenta bastante conhecida para a identificação de pessoas. É utilizada, por exemplo, em testes de paternidade e na solução de crimes.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira, 16, o perito criminal José Arthur de Vasconcelos Neto, da Polícia Federal na Paraíba, falou da ação que segue até a sexta-feira, 18.

– Hoje, no Brasil, nós contabilizamos cerca de 81 mil pessoas desaparecidas por ano. E o Ministério da Justiça possui um banco genético de apenas três mil familiares de pessoas nessa situação. Por isso, o principal objetivo é recolher o maior número de materiais genéticos possíveis – apontou.

O perito descreveu os locais onde os paraibanos podem comparecer para contribuir com essa coleta promovida pela campanha.

– Podem doar o material genético pais, filhos e irmãos dessas pessoas desaparecidas. Para isso, durante a campanha, essas pessoas podem comparecer no Instituto de Polícia Científica (IPC), em João Pessoa, ou nos Núcleos de Medicina Legal de Campina Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras – enumerou.