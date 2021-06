Pesquisa: Preço da mão de milho tem diferença de até R$ 15 em João Pessoa

O consumidor que pretende comprar milho verde, principal ingrediente das comidas típicas das festas juninas, deve ficar atento aos preços do produto.

Dependendo do tipo, a diferença pode ser de até R$ 15, como é o caso da mão (52 espigas) do produto sem a palha, que está com os preços oscilando entre R$ 35 e R$ 50, uma variação de 42,86%, segundo pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) neste dia 14 de junho.

Os valores registrados na pesquisa do Procon-JP são referentes à mão do milho, que equivale a 52 espigas, e o produto com palha pode ser encontrado com preços entre R$ 30 e R$ 40, uma diferença de R$ 10, com variação de 33,3%.

O levantamento foi realizado nos mercados públicos Central, da Torre, do Bairro dos Estados e de Mangabeira, trazendo preços coletados também na Feirinha e na Praça Cristo Rei desse último bairro, locais tradicionais de venda do produto.

A venda do milho sem palha mais barato são registradas no Hortifruti Ana/Totonho e box Gabriel do Nascimento (Feirinha de Mangabeira), R$ 35. Já o mais caro está sendo comercializado no Box Socorro Correa (Mercado da Torre), R$ 50.

Com palha – A pesquisa do Procon-JP constatou que o menor preço do milho com palha está no Box do João (Mercado Central); Hortifruti Ana/Totonho e box Gabriel do Nascimento – Feirinha de Mangabeira), R$ 30.

O maior preço está no Box José Carlos e de Noaldo Santos (Mercado Central); no Box Pedro Paulino (Feirinha de Mangabeira); no Pedro Patrício (Praça Cristo Rei em Mangabeira); Valdir Nascimento (Mercado de Mangabeira); Claudia Amorim e Socorro Correa (Mercado da Torre); e Nivaldo (Bairro dos Estados), R$ 40.

Para acessar as pesquisas de preços completas para gás de cozinha e água mineral acesse o portal da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e www.proconjp.pb.gov.br