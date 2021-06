Passageiros se queixam de lotação em ônibus de Campina Grande

Passageiros de ônibus de Campina Grande estão reclamando do transporte público lotado em plena pandemia. Eles alegam que a situação piorou após a redução da frota de ônibus durante o período pandêmico.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um ônibus tão cheio, que a pessoa que está filmando está do lado do motorista, onde os passageiros não devem ficar.

A demanda maior no transporte público da cidade de Campina Grande é sempre no início da manhã e início da noite, pois é a saída e volta para casa dos trabalhadores.

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande, Carlos Dunga, explicou que há 10 carros em operação na rota das 17h30 até às 19h29 mas, nesse horário, os carros 2038, 2053 e 2072 tiveram problemas mecânicos, gerando lotação no veículo programado para a próxima rota.

“Temos carros no intervalo de 12 a 15 minutos um do outro nessas rotas, nas principais rotas dos principais corredores e geralmente as pessoas não esperam aquele próximo carro. Eu faço até um apelo a população, que pode acompanhar ou pelo aplicativo, ou esperar mais 12 minutos que passa outro carro”, disse.

Segundo a STTP, a população pode ver em tempo real todas as linhas da cidade no site da própria Superintendência. O site mostra onde o ônibus de cada rota está passando e quanto tempo deve demorar para chegar. Acesse o site aqui

*Com informações da TV Paraíba