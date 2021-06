Paraíba vai distribuir mais de 42 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza a distribuição de 42.660 doses da vacina contra a covid-19, nesta quarta-feira (9).

Os 223 municípios paraibanos receberão imunizantes para dar continuidade à vacinação da população com comorbidade, trabalhadores da educação, aeroportuários e forças de segurança.

As doses, referentes à 23ª pauta de distribuição, são para abrir o esquema vacinal com a dose 1a (D1) da população preconizada.

De acordo com a nota técnica publicada pela SES, serão 42.120 doses da vacina Pfizer/Comirnaty para contemplar 5,5% da população com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidade e a população com deficiência permanente. O quantitativo também engloba 30% de Trabalhadores de Educação do Ensino Básico.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, enfatiza que a população deve permanecer atenta em relação aos cuidados de prevenção contra a covid-19, mesmo após a vacinação.

“É preciso lembrar que as vacinas possuem um tempo de resposta para a imunidade, além de ser ainda o início do esquema vacinal, com a primeira dose. Mesmo após vacinada, a população deve continuar com o uso de máscaras, a higiene regular das mãos e não aglomerar”, enfatiza.

A SES também distribui nesta remessa 540 doses de AstraZeneca/Fiocruz para os municípios de Bayeux, Campina Grande, João Pessoa, Patos e Sousa, para a aplicação de D1 de 4% das Forças Segurança, salvamento e Forças Armadas, e de 2,3% dos trabalhadores do transporte aéreo.