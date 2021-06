Paraíba inclui gestantes e puérperas sem comorbidade nos grupos de vacinação contra Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inclui gestantes e puérperas acima de 18 anos e sem comorbidade nos grupos de vacinação contra Covid-19. A decisão foi deliberada e pactuada na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nessa quarta-feira (09).

De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, esta vacinação será condicionada à prescrição médica após avaliação individualizada de risco/benefício, com vacinas que não contenham vetor viral, ou seja, Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth. As doses para esse público serão disponibilizadas dentro do grupo de população geral por faixa etária.

“É importante a antecipação da vacinação dessas gestantes e puérperas sem comorbidade, no sentido de que o cenário atual de mortalidade materna é preocupante. Agora, os municípios devem separar suas remessas das vacinas da Pfizer e Coronavac para as gestantes também”, pontua.

A Paraíba tem registrado 38 óbitos maternos em 2021. Destes, 22 foram por covid-19. Além da vacina neste momento de pandemia, a realização do pré-natal é fundamental em termos de prevenção, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante.

