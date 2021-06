Paraíba define critérios para utilização do imunizante Janssen contra a covid-19

A Paraíba deve receber na próxima semana 52.600 doses da vacina Janssen contra a covid-19. Dentro desta expectativa, foi pactuada entre estado e municípios durante a reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada nesta quarta-feira (9), a distribuição para todos os 223 municípios.

Os imunizantes serão destinados à vacinação da população com comorbidade e dos profissionais de educação.

A previsão é de que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realize a distribuição entre os dias 15 e 16 de junho, conforme recebimento do lote pelo Ministério da Saúde.

Os municípios se comprometeram com a operacionalização dos imunizantes em até 8 dias, a partir da data de recebimento das doses, uma vez que a vacina só é válida até 27 de junho.

A secretária executiva de Saúde do estado, Renata Nóbrega, enfatizou que os públicos podem ser readequados por idade, para evitar a perda de doses, caso não haja a adesão do público alvo principal.

“Os municípios deverão priorizar a população com comorbidade e os profissionais da educação, podendo ampliar para o público por idade, seguindo os critérios vigentes”, pontua.

Ainda na mesma reunião, foi definida a ampliação da vacinação contra a covid-19 para os guardas de trânsito, juntamente com a guarda municipal.

E ainda, a inclusão das gestantes sem comorbidade, a partir dos 18 anos, condicionada à prescrição médica, com o uso das vacinas Pfizer e Coronavac. As decisões já serão vigentes para as próximas pautas de distribuição de vacinas.