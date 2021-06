Paciente mais nova: adolescente recebe alta após 18 dias na UTI em Campina

Nariana Ketlen, uma jovem de apenas 16 anos, moradora da zona rural do município de Monteiro, se curou da Covid-19 e recebeu alta do Hospital de Clínicas nessa terça-feira (15), em Campina Grande. A adolescente ficou 18 dias em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 16 deles intubada. A extubação foi realizada no último dia 7 de junho, em um momento de grande comemoração por parte da equipe.

Nariana foi a paciente mais jovem internada no local. Aliado ao tratamento convencional, enquanto esteve no HC, ela realizou desenhoterapia, e ganhou o carinho dos profissionais.

A adolescente também teve dois desejos atendidos, comer sonho e ganhar um bichinho de pelúcia. As ações contribuíram para acelerar a recuperação dela.

“O tratamento desenvolvido para Nariana possibilitou trabalhar sentimentos e emoções, proporcionando um maior estímulo de sua evolução”, enfatizou Moisés Lima, coordenador do setor de psicologia da unidade.

Ao sair do hospital, Nariana se emocionou ao reencontrar a mãe. “É uma mistura de alegria e gratidão. É uma vitória, é o nosso milagre. A gente só entende a dor que as pessoas passam quando passamos pela mesma dor”, disse Anairan Teixeira, mãe da jovem.

O caso de Nariana é considerado uma recuperação de extremo sucesso, já que se trata de uma longa internação com estado de saúde muito desfavorável.

O diretor-geral do Hospital de Clínicas, Jhony Bezerra, chamou a atenção dos pais em relação aos cuidados com os filhos. “Mantenham os cuidados dos seus filhos com o uso de máscara e a lavagem das mãos. Não basta só a escola seguir de forma criteriosa, a orientação é válida principalmente para o ambiente doméstico, quando as crianças e adolescentes chegam de algum lugar”, frisou.

O Hospital de Clínicas já realizou 1.200 altas desde julho de 2020.