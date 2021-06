Operação Previna-se autua bancos e restaurante em Campina Grande

Da Redação com Ascom. Publicado em 10 de junho de 2021 às 14:20.

A Operação Previna-se está fiscalizando estabelecimentos comerciais localizados na cidade de Campina Grande. Desde a última segunda-feira (7) e terça-feira (8) foram fiscalizados 20 estabelecimentos e emitidos 5 autos de infração em três estabelecimentos: dois bancos e um restaurante.

Participaram da ação o Procon Estadual da Paraíba, Agevisa, Polícia Militar, Guarda Municipal de Campina Grande e Corpo de Bombeiros. Objetivo foi fiscalizar os estabelecimentos comerciais no município para constatar o fiel cumprimento dos decretos vigentes de combate à Covid-19.

De acordo com a fiscalização agência do Banco Brasil, localizado no bairro de Catolé, foi autuada por estar sem a aferição de temperatura na entrada, não possuir atendente exclusivo para pessoas deficiente e idosas, sem álcool 70% nos caixa.

“O banco não está disponibilizando fichas de atendimentos para os clientes e com as telas de chamadas de atendimento desligadas”, explicou o fiscal do Procon-PB.

Já o outro banco autuado foi a Caixa Econômica do José Pinheiro, emitido auto de infração por estar sem um exemplar do CDC exposto ao consumidor, não ter aferição de temperatura na entrada e sem dispensador de álcool 70% para os consumidores nas áreas dos caixas.

O bar e restaurante Mercado, foi autuado por consumação dentro do estabelecimento fora do horário permitido, foi localizado produtos fora do prazo da validade.

Já o bar do Joãozinho foi notificado por estar sem aferição da temperatura, orientado a cumprir o horário de fechamento e o uso obrigatório da máscara.

