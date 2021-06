A Prefeitura de Campina Grande, através da Gerência de Transportes da STTP, definiu, na tarde desta sexta-feira, 18, que o sistema de transporte coletivo vai operar, neste sábado, 19, com um reforço de 20% na frota de ônibus, das 05h às 19h.

Ônibus circulam até 19h e com reforço de 20% na frota, em Campina Grande 1

Em decorrência da abertura do comércio, o funcionamento da feira livre e para atendimento a funcionários de empresas de Call Center, haverá um ajuste na frota rodante do sábado, com a operação passando de 58 para 71 veículos circulando pela cidade, inclusive para o Shopping Partage, com a linha 245 em operação.

A STTP vai acompanhar a operação das linhas, durante todo o dia, podendo alterá-la, com redução de veículos a partir das 14h, dependendo da demanda de passageiros em cada linha, sempre com o objetivo de prestar um melhor serviço aos usuários do sistema de transporte coletivo.

Para mais informações sobre os horários do transporte coletivo, a STTP disponibiliza o telefone 3341-1517 ou pelo Zap Atendimento 9 9982.5474.