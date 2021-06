O futuro do varejo: Sebrae Paraíba realiza webinar gratuito nesta quarta

O Sebrae Paraíba, em parceria com a Luz Criações, realiza nesta quarta-feira (16) mais um webinar gratuito do projeto Sebrae Pró Business Futuros, desta vez com o tema “O futuro do varejo: as mudanças para os próximos anos bem além do e-commerce”.

A proposta do evento, que vai reunir palestrantes do cenário nacional, é compartilhar experiências e debater as principais tendências e as mudanças que estão em curso no segmento varejista.

As inscrições para o webinar permanecem abertas até poucas horas antes do início da programação e devem ser feitas por meio do endereço https://www.sympla.com.br/webinar–f-u-t-u-r-o-s—-varejo–sebrae-pro-business__1178288.

As atividades serão iniciadas por volta das 19h30, com foco em empreendedores, profissionais e estudantes da área.

Entre os temas que serão abordados, estão as mudanças no perfil do consumidor, a integração entre loja física e on-line, os impactos da inteligência artificial e da internet das coisas no segmento, fidelização do cliente e cooperação e colaboração entre empresas em prol do desenvolvimento de melhores soluções para o público.

Para discutir esses e outros tópicos, participarão do webinar desta quarta-feira o chefe de pagamentos digitais da Stone, Thiago Bretas; o vice-presidente de franquias da rede McDonald’s no Brasil, Dorival Oliveira; o CFO e diretor executivo da Smart Supermercados, Rubens Batista; e o diretor de operações do Mercado Livre, Luiz Augusto Vergueiro.

Conforme destaca a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae Paraíba, Humara Medeiros, a proposta do evento é proporcionar a troca de experiências entre os participantes, dinamizando o setor do varejo, que vem enfrentando grandes desafios desde o início da pandemia.

“O webinar sobre o varejo foi pensado porque os anos de 2020 e 2021 estão sendo bastante desafiadores para o setor, exigindo uma demanda muito grande por inovação, principalmente em relação a alguns temas que nós vamos abordar, como a questão do comércio eletrônico, a necessidade que o varejo teve de se digitalizar, os novos formatos de meios de pagamento e, também, as novas formas de experiência do cliente na loja física”, pontuou a gerente.

Pró Business Futuros – Iniciado em 2020, para estimular empreendedores de pequenos negócios a renovarem suas empresas a partir da inovação e da tecnologia, o projeto Sebrae Pró Business Futuros é uma parceria entre o Sebrae Paraíba e a Luz Criações.

Neste segundo ano de evento, conforme a programação, serão realizados sete webinars, que abordarão temas relacionados aos principais setores da economia, tais como indústria, entretenimento, alimentação, varejo, turismo, moda e beleza.

A expectativa é que o projeto receba, ao longo do ano, 2,5 mil participantes virtuais, reunindo 28 palestrantes e 11 horas de conteúdo gratuito.