Mão de milho tem variação de 80% em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba, Procon-PB, através do Setor de Pesquisa e Estatística, no dia 16 de junho realizou uma pesquisa de comparação dos preços da mão do milho e o valor vendido por unidade, tudo isso em virtude da proximidade dos festejos juninos.

O preço da mão do milho verde com palha ou sem palha, o menor preço foi encontrado por R$ 25,00 (José – Mercado de Oitizeiro; Claúdia Cardoso – Mercado de Mangabeira).

Já o maior preço, com palha ou sem palha fica por R$ 45,00 (Nayse – Mercado Central). Segundo a pesquisa, a variação dos preços ficou em torno de 80%, e para o consumidor que é atento, a economia pode chegar à R$ 20,00 na mão do milho.

Verificou-se que, entre as bancas que foram pesquisadas, apenas um dos comerciantes diferencia o preço da mão de milho, seja com palha ou sem palha.

Cabe destacar que, a mão de milho contém 52 espigas, seja com palha ou sem palha. Além disso, os comerciantes vendem o milho por unidade, que varia entre R$ 0,50 à R$ 1,00.

Cerca de 42,86% dos locais que vendem milho, oferecem a opção do consumidor comprar 6 espigas por R$ 5,00. Os preços pesquisados, podem sofrer alterações conforme a semana e até mesmo quando os festejos de São João estiverem mais próximos.