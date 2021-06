Mais um paraibano tem prisão questionada pela família

No último dia 8 de junho, o paraibano José Jodiel, morador do município de Sousa, Alto Sertão da Paraíba, foi preso pela Polícia Militar, que cumpria um mandato contra o trabalhador, emitido no município de Capuí, no estado do Ceará. Entretanto, de acordo com a família, a prisão aconteceu erroneamente.

Em Sousa, de acordo o Delegado da Polícia Civil, Carlos Seabra, nenhuma investigação envolvendo Jadiel foi realizada.

“Em Sousa não se desenvolveu investigação acerca dessa pessoa . O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Capuí, no Ceará. Os policiais indagaram o nome de pai e mãe, e ao confirmarem os dados, efetuaram a prisão”, disse.

Segundo o advogado de defesa, Ozael da Costa Fernandes, afirmou que se trata de um erro judiciário.

“Um erro judiciário manifesto e até certo ponto inquietante. Os documentos de Jodiel, que é trabalhador, com carteira de trabalho assinada há nove anos, que foi vítima de roubo anos passados”, declarou.

Além disso, o advogado de defesa afirmou que seguirá apresentando toda a documentação que garantirá a inocência do paraibano

De acordo com os familiares, Jodiel foi vítima de roubo em 2009, e acredita-se que os documentos possam ter sido usados de forma criminosa.

“Não estou comendo nem dormindo, eu passo a noite toda chorando. Meu filho é muito bom pra mim”, lamentou Maria Tereza, mãe de Jodiel.