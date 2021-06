Mais um jornalista morre na Paraíba vítima de Covid-19

Faleceu na noite dessa quinta-feira (17), em João Pessoa, o jornalista Ednaldo Guedes, 30 anos.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dom José Maria Pires em tratamento contra as complicações da Covid-19, mas não resistiu.

Ednaldo é mais um jornalista que morre em decorrência do coronavírus na Paraíba. Ele atuou em vários veículos de comunicação no Estado e deixa esposa e um filho.

Inscreva-se no canal do Youtube do paraibaonline

É muito simples você fazer a sua inscrição: basta acessar o link abaixo, inscrever-se e ATIVAR o sininho.

https://www.youtube.com/user/portalparaibaonline

Siga-nos no instagram:

Paraiba_online

Ou no facebook:

paraibaonline