Mais de 140 suspeitos  são detidos nas operações da PM no fim de semana

A Polícia Militar apresentou 143 suspeitos de vários crimes nas delegacias de todo o estado, nesse fim de semana, nas ações e operações realizadas pela corporação.

O balanço divulgado pela Coordenadoria de Estatísticas e Avaliação (EM/7) da PM mostra que entre os presos estavam 13 procurados da Justiça, com mandados de prisão em aberto.

No período, foram apreendidas 28 armas de fogo, sendo 25% delas (7 armas) em João Pessoa. Houve apreensões também em Cruz do Espírito Santo, Serra Branca, Cacimba de Dentro, Salgado de São Félix, Belém do Brejo do Cruz e outros quatro municípios.

Ainda de acordo com o balanço, de sexta-feira até domingo foram recuperados 21 veículos – entre carros e motos – com registros de roubo e realizados 1.767 atendimentos à população.