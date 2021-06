Mãe e filho recebem alta juntos no Hospital de Clínicas, em CG

Dez pacientes que estavam internados no Hospital de Clínicas em tratamento da Covid-19 receberam alta para casa, no final da tarde dessa quarta-feira (16). Entre as altas, uma em especial chamou a atenção. De Sumé, no Cariri do estado, mãe e filho receberam alta juntos.

Darcileide Gomes, de 53 anos, e Juan Victor Gomes, de 32 anos, se recuperaram da doença e puderam voltar para o aconchego da família. De mãos dadas e visivelmente emocionados, eles deixaram o Hospital de Clínicas cheios de gratidão.

“Nós só temos que agradecer a Deus e a vocês, que foram anjos nas nossas vidas e são anjos nas vidas de tantos outros que já passaram por aqui ou que ainda estão precisando dos cuidados de vocês. Muito obrigada”, declarou Darcileide.

Outro saldo positivo registrado na unidade de saúde foi o número de altas da UTI. Cinco pacientes que estavam em estado grave evoluíram no quadro de saúde e agora continuam o tratamento nos leitos de enfermaria. Também foram registradas duas extubações, e nenhum óbito aconteceu nas últimas 24h.

O Hospital de Clínicas já realizou mais de 1.200 altas desde julho de 2020, e com uma taxa de recuperação que varia entre 75% e 80% é um dos hospitais da Paraíba com melhor desempenho no tratamento da Covid-19.

“Resultados assim nos enchem o coração de alegria, porque aqui recebemos pacientes muito graves, e quando conseguimos devolvê-los para suas famílias é a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou o diretor-geral do Hospital de Clínicas, Jhonny Bezerra.