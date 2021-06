Live em homenagem a Dominguinhos foi encerrada com muita emoção em CG

A Super Live realizada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), com a participação de mais de 40 atrações, revestiu-se de um grande sucesso de audiência, com pelo menos 13 mil visualizações, só no canal oficial da Prefeitura

De forma híbrida, o evento teve transmissão online pelos canais do Youtube pmcgoficial, e secretarias de Cultura, Saúde e Semas, além do cantor Dominguinhos no Youtube e TV Maior, canal 11.1, foi um grande sucesso de audiência com pelo menos 13 mil visualizações só no canal oficial da Prefeitura.

Realizado no Sítio São João com duração de 8 horas, o evento reuniu artistas como Santana, Waldonys, Nádia Maia, Flávio José, Maia, Cristina Amaral, Elí Santos, Capilé, Renata Arruda, Cezzinha do Acordeon, Os 3 do Nordeste, Lucas Barreto, Biliu de Campina, Fabiano Guimarães, Gegê Bismarck, Targino Gondim, Os Gonzagas, entre outros.

Um dos momentos mais esperados foi a apresentação da cantora Liv Moraes (filha de Dominguinhos), que prestou junto com o cantor Alexandre Tan, uma homenagem ao pai, cantando músicas de grande sucesso do repertório dele.

A cantora também foi homenageada com um quadro, contendo um soneto intitulado “Encanto” com foto dela e de Dominguinhos, pelo poeta campinense Ádamis Oliveira.

Em meio às apresentações dos artistas, a Super Live também trouxe a abordagem de dois temas trabalhados pela Semas, como O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrados, respectivamente, nos dias 12 e 15 deste mês.

A abertura do bloco com essas discussões, foi feita pelo secretário de Assistência Social – Semas, Valker Neves Sales, que estaria presente, mas em virtude de ter testado positivo para a covid-19, nesta quinta, 17, participou através de vídeo.

O secretário falou da honra em participar de um momento importante, com discussões tão necessárias e urgentes, como o combate ao trabalho infantil, à violência ao idoso e ainda, uma bela campanha em prol do hospital da Fap.

“Eu entendo que, com várias mãos, juntos nós podemos fazer um belo trabalho em prol de pessoas que tanto sofrem e que tanto precisam”, disse.

Combate ao Trabalho Infantil

Entre as várias autoridades e especialistas que discorreram sobre o trabalho infantil, Raulino Maracajá, Procurador do Ministério do Trabalho comentou que o Brasil tem cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil e aproveitou a oportunidade para fazer um apelo principalmente aos pais: “deseje a todas as crianças o mesmo que você deseja para o seu filho e sua filha”, e enalteceu a campanha #chegadetrabalhoinfantil, abraçada pelo Ministério Público.

A campinense e vencedora do BBB21 Juliette Freire, também reforçou a campanha, através de vídeo.

Violência contra a pessoa idosa

Sobre os direitos da pessoa idosa, que teve como tema: “O Dinheiro não compra o amor”, o procurador de Justiça da Paraíba, Valberto Lyra, apresentou dados importantes na atuação dele como coordenador do GT 9 – Grupo de Trabalho do Idoso, do Conselho Nacional do Ministério Público.

“O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa teve início em 2006, mas efetivamente teve a oficialização só em 2011”.

Por vídeo, o procurador ainda trouxe dados sobre os avanços tecnológicos e a previsibilidade do envelhecimento de toda a sociedade, além da melhora na qualidade de vida desse público.

Durante a programação, intérpretes de libras possibilitaram aos telespectadores surdos acompanhar toda a live, incluindo a campanha de arrecadação de recursos para o Hospital da FAP que foi reforçada por um QR CODE, exibido no canto da tela, que atende 30 por cento dos pacientes com câncer no estado.

No local, artistas e produtores do evento seguiram todos os protocolos sanitários de higienização e distanciamento social, em virtude da pandemia da covid-19.

O evento que contou com as apresentações de Cleber Oliveira e a cantora Gitana Pimentel foi encerrado pelos cantores Stella Alves, Jonny Garotinho, Nenem Olivera, Mô Lima e Cezzinha.