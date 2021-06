Líder governista em Campina alerta que ninguém indicou secretário

O líder do governo na Câmara de Campina Grande, vereador Alexandre Pereira (PSD), ocupou a ´tribuna remota´ na sessão de ontem para afirmar que a indicação do secretário de Ação Social da PMCG – pastor Valker Neves Sales – “foi pessoal” do prefeito Bruno Cunha Lima.

O edil explicou o registro:

“Não houve interferência política, deixemos bem claro isso, até porque alguns companheiros ficam recebendo a purificação pela indicação”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

