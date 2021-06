Justiça atende ao Sitrans e manda STTP fazer planilha sobre o preço da tarifa de ônibus

Nesta sexta-feira, a 1ª Vara de Fazenda Pública do município determinou que o município de Campina Grande-PB e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) “procedam com a realização e confecção de estudos técnicos para apresentação, com a respectiva planilha tarifária, ao Conselho Municipal de Transporte, para fins de possibilitar a análise da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão pactuados entre as partes”.

A decisão do juiz Gilberto de Medeiros Rodrigues, menciona a “previsão contratual, a qual determina que o processo de reajuste de tarifa ocorrerá, no mínimo, anualmente e, ainda, levando em consideração os dados apresentados pelas autoras quanto ao déficit do sistema de transporte e o próprio cenário atual decorrente da pandemia do coronavírus, mostra-se cabível o deferimento do estudo pleiteado pelas concessionárias”.

Inscreva-se no canal do Youtube do Paraibaonline

É muito simples você fazer a sua inscrição: basta acessar o link abaixo, inscrever-se e ATIVAR o sininho.

https://www.youtube.com/user/portalparaibaonline

Siga-nos no instagram: Paraiba_online

Ou no facebook: paraibaonline