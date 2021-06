Juliette, ex-BBB, sobre documentário: “É uma honra mostrar minha vida”

Da redação com Folhapress. Publicado em 18 de junho de 2021 às 13:13.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Globoplay anunciou nesta sexta-feira (18) que a campeã do BBB 21, Juliette Freire, 31, irá receber um documentário original do streaming, que deve estrear dia 29 de junho.

A série documental será dividida em seis episódios, publicados semanalmente, e contarão a trajetória da paraibana.

Com direção-geral de Patricia Carvalho e direção de Patricia Cupello, a produção irá abordar a origem de Juliette no interior da Paraíba, sua relação com sua família e amigos, e momentos difíceis em sua vida, como a perda de sua irmã mais nova, vítima de um AVC aos 17 anos.

Além disso, também será possível ver as escolhas profissionais da maquiadora, sua paixão por música e os rumos que a levaram a 21ª edição do Big Brother Brasil.

“Quando soube do interesse da Globoplay em fazer um documentário sobre minha trajetória, eu mal pude acreditar!”, disse Juliette.

“Nem nos meus maiores sonhos poderia imaginar uma coisa dessas, minha gente. Na verdade, eu ainda não me acostumei totalmente com essa ideia”, continuou. ” É claro que fico muito honrada com o projeto, confesso que curiosa também.”

A ex-sister também anunciou a novidade no programa Mais Você (Globo), desta sexta-feira. “Vão ver como cheguei até aqui e o que aconteceu comigo. Tá captando minha infância, trabalho, estudos, tudo que me formou e saber porque sou isso”, disse ela em entrevista a Ana Maria Braga, 72.

“E de matar saudade de ver o que tô fazendo. É uma honra mostrar minha vida como exemplo, é a realidade”, concluiu a advogada.

Em nota ela também afirmou: “Só pelas imagens que tem sido captadas desde o momento que saí da casa, até depoimentos que sei que estão sendo colhidos, vem muita coisa por aí.”

“Os Estúdios Globo começaram em 2018 a fazer um tipo de documentário que não era feito antes e comemoramos o sucesso que esses novos produtos estão tendo entre o público”, pontua Mariano Boni, diretor de gênero de Variedades da emissora.

“Nossa equipe está muito animada com o desafio de fazer agora um sobre a Juliette. Esses documentários são exemplos das oportunidades que estão surgindo cada vez mais nesse panorama multiplataforma, em que a TV aberta, os canais por assinatura e o streaming se combinam e multiplicam o alcance das histórias que gostamos de contar para os brasileiros”, pontua.

Há cerca de duas semanas, Juliette anunciou que seria embaixadora do Globoplay em suas redes sociais.

“Que alegria me sentir em casa nessa plataforma que mostrou um pouquinho de quem eu sou e que agora é minha parceira aqui fora também! Tô feliz, tô grata e doida para aprontar muito conteúdo para vocês!”, escreveu.