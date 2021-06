Jovem morre em acidente de trânsito após ter loja assaltada em JP

Um grave acidente ocorrido no bairro da Torre, em João Pessoa, nesta terça-feira (8) terminou com a morte de um motociclista. Câmeras de segurança do local do acidente flagraram o momento em que o comerciante Isaac Filho guiava sua moto pela Avenida Rui Barbosa, na Torre, quando, em um cruzamento, é surpreendido por um carro que vem no sentido contrário e dobra subitamente para acessar a Rua Germiniano da Franca.

Isaac foi atingido pelo carro e acabou morrendo na hora. O motorista do carro fez teste do bafômetro e, segundo a Polícia, ele tinha ingerido bebida alcoólica.

O acusado foi encaminhado para a Central de Polícia de João Pessoa.

A triste coincidência é que nessa segunda-feira (7), a loja de Isaac, que fica em Jaguaribe, foi alvo de um assalto. Isaac usou as redes sociais para pedir ajuda e a Polícia conseguiu recuperar o que foi roubado da loja dele.

Cinco homens e duas mulheres foram presos. O carro usado pelos criminosos foi encontrado em uma casa no bairro do Valentina, onde eles estavam dividindo o material roubado. Uma arma também foi apreendida.

*Com informações da TV Cabo Branco