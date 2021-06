João Azevêdo anuncia construção de novo prédio do Hospital de Clínicas em Campina Grande

O governador João Azevêdo anunciou, nesta quarta-feira (9), a construção do novo prédio do Hospital de Clínicas de Campina Grande, que será edificado em uma área de 2,3 hectares, e a implantação do serviço de hemodinâmica no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes.

Em visita à Rainha da Borborema, o governador também se reuniu com os gestores da Saúde para avaliar as ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19 na segunda macrorregião de Saúde e visitou o Hospital de Clínicas, que completou um ano de atendimento à população.

A unidade de saúde já atendeu mais de 1.660 pessoas, deu alta a mais de mil pacientes nesse período e tem uma taxa de recuperação que chega a 75%.

“Eu espero que a humanidade saia melhor dessa pandemia que tem deixado marcas tristes. Estamos aprendendo da maneira mais dura que dependemos uns dos outros para viver e o trabalho dedicado de cada um tem a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e respeito por todo o esforço para dar à sociedade a melhor resposta possível. As decisões são sempre tomadas e pensadas para salvar vidas e eu homenageio a todos por abraçar essa missão”, disse o gestor ao parabenizar os profissionais do Hospital de Clínicas.

Ele também afirmou que o novo prédio do hospital irá disponibilizar cerca de 300 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria. “Nós queremos que esse seja um hospital referência para cirurgias eletivas, bem como uma maternidade para atendimento de alta complexidade.

O terreno já pertence ao estado, os secretários de Saúde já fizeram a programação do hospital e nós vamos fazer agora o projeto e a licitação para a construção do hospital que será uma conquista para Campina Grande. Vamos utilizar o atual Hospital de Clínicas até a construção do novo prédio, que terá uma grande capacidade de ampliação”, explicou.

O secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, agradeceu o envolvimento e dedicação dos profissionais do Hospital de Clínicas aos pacientes e ressaltou o compromisso social de todos para garantir o atendimento qualificado a todos os paraibanos.

“O Hospital de Clínicas em um espaço curto de tempo adquiriu conceito em decorrência de um trabalho multiprofissional, com a valorização do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, do psicólogo, do fonoaudiólogo, dos médicos e hoje somos referência no estado no atendimento e na humanização do tratamento”, declarou.

O diretor do Hospital de Clínicas, Johny Bezerra, evidenciou a atuação diferenciada e humanizada realizada na unidade de saúde.

“Nós temos um dos melhores índices de recuperação do Brasil e parabenizo toda nossa equipe. Eu sempre falo que o Governo do Estado salvou Campina Grande duas vezes do colapso, com a abertura de leitos, e nós temos dado suporte ao município e à Paraíba”, falou.

Curada da Covid-19 após 20 dias de internação, dos quais 13 em UTI, a paciente Ligiane Cabral comemorou a alta hospitalar.

“Eu agradeço primeiramente a Deus e aos anjos do Senhor que cuidaram de mim com todo carinho. Agora, eu estou de volta para as minhas filhas e minhas netas e fazendo parte dessa família. Enquanto vida eu tiver, não terei como agradecer porque eu não fui um número, mas fui tratada como uma amiga, com amor”, disse.

Serviço de Hemodinâmica – De acordo com o diretor técnico do Trauma de Campina Grande, Sebastião Viana, a unidade cardiovascular funcionará em um prédio anexo do hospital.

“Nós iremos contemplar os pacientes que precisam de uma angioplastia e de um cateterismo de urgência. As doenças cardíacas são as que mais matam no mundo e vamos atender não só os pacientes com perfil cardiológico, mas também com perfil vascular”, comentou.

Na oportunidade, ele entregou ao governador João Azevêdo a placa de amigo do Hospital de Trauma de Campina Grande. O chefe do Executivo estadual também recebeu o certificado de amigo do Hospital de Clínicas.