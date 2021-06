Joalheria é assaltada no centro de João Pessoa

Uma joalheria foi assaltada na tarde dessa segunda-feira, 14, em João Pessoa.

O circuito interno de segurança da loja filmou toda ação.

Os bandidos chegam ao local com uma mochila, sacam uma arma e rendem os funcionários, que são obrigados a colocar a mercadoria na bolsa.

Eles fogem do local levando relógios e dinheiro.

Ninguém foi preso.

