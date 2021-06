IFPB lança edital com mais de 1.200 vagas em cursos técnicos gratuitos

Da Redação com Ascom. Publicado em 17 de junho de 2021 às 9:33.

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) lançou nesta quarta-feira (16), o edital com 1.215 vagas gratuitas em Cursos Técnicos Subsequentes. São oportunidades para quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio.

O candidato não precisará fazer prova de seleção, pois todo o processo será por meio da análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática cursadas no 1º e 2º ano do Ensino Médio.

As inscrições estarão abertas de 21 de junho a 21 de julho de 2021 no endereço eletrônico https://estudante.ifpb.edu.br/processoseletivo/processo/1/ .

As vagas para o Processo Seletivo de Cursos Técnicos – PSCT 2021.2 contemplam os campi de Areia, Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Itabaiana, João Pessoa, Mangabeira, Monteiro, Patos, Pedras de Fogo, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia, Soledade, Sousa e Sumé, este último como polo EaD do campus Cabedelo Centro com o curso de Técnico em Guia de Turismo, que também será ofertado em Areia.

Para os interessados no Curso Técnico em Instrumento Musical ofertados pelos Campi João Pessoa e Monteiro, além dos requisitos de análise de desempenho escolar, o candidato passará por uma avaliação musical de caráter classificatório (não eliminatório), que ocorrerá por vídeo a ser submetido pela internet através do Youtube.

É importante destacar que o Instituto Federal da Paraíba reserva 50% das vagas para ações afirmativas (sistema de cotas). O resultado final está previsto para o dia 17 de agosto.