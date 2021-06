IFPB divulga processo seletivo para professores substitutos em cinco campi

Da Redação com Ascom. Publicado em 18 de junho de 2021 às 8:30.

O Instituto Federal da Paraíba publicou edital de seleção para professores substitutos em cinco campi: Cabedelo, Cajazeiras, Monteiro, Princesa Isabel e Patos. As oportunidades são para docentes das áreas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Segurança no Trabalho e História.

A seleção está sob responsabilidade da Comissão Permanente de Concursos Públicos (Compec) e terá todas as suas fases realizadas de modo remoto, devido a pandemia. A inscrição é on-line e deve ser realizada no período de 21 de junho a 24 de junho.

A remuneração inicial é de R$ 3.130,85, devendo ser ajustada, no momento da contratação, com base na titulação do candidato e outras previsões legais. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.

O processo seletivo será feito por meio de Prova de Desempenho (1ª etapa), de caráter eliminatório e classificatório e Prova de Títulos (2ª etapa), classificatória. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100, mas os dois primeiros dias de inscrição há período para solicitação de isenção.

Há reserva de vagas para ações afirmativas. O resultado final da seleção deve ser publicado em 10 de agosto.