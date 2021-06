Idoso joga bomba de São João dentro de uma casa em Guarabira e sai correndo

Um idoso jogou uma bomba de São João dentro de uma casa e sai correndo.

O fato curioso não é “meme” das redes sociais e aconteceu, no último sábado, 12, na cidade de Guarabira.

O dono da residência registou o caso na delegacia e o homem, que jogou a bomba, chegou a ser detido, mas foi liberado após a família apresentar um laudo médico, confirmando que ele tem problemas mentais e toma remédio controlado.

As imagens estão circulando nas redes sociais e já renderam vários cliques nas redes sociais em páginas de humor.

