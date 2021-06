Hospital deve implantar serviço de hemodinâmica em Campina Grande

O diretor técnico do Hospital de Trauma de Campina Grande, Sebastião Viana, anunciou que será implantado no hospital o serviço de hemodinâmica.

O objetivo do Centro de Hemodinâmica é atender pacientes com doenças cardíacas.

– A futura unidade cardiovascular vai ser implantada no Hospital de Trauma. Iremos contemplar estes pacientes que precisam de uma angioplastia de resgate e cateterismo de urgência. As doenças que mais matam no mundo são as doenças de origem cardíaca e os infartos agudos do miocárdio. Iremos contemplar também pacientes com perfil vascular ou pacientes na parte de neurologia- disse.

A previsão é que o centro seja inaugurado em dezembro deste ano.

